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"Ограбление века": угрожая ножницами мужчина потребовал у продавца... 1 рубль

18.07.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 июля днем в Новополоцкий ГОВД обратилась продавец-флорист салона цветов.



Она сообщила, что какой-то мужчина зашел в  павильон и под угрозой применения ножниц, завладел деньгами в сумме 1 рубль, после чего скрылся. 

Вскоре милиционерами был задержан неработающий 50-летний местный житель. 

Выяснилось, что мужчина зашел в салон в состоянии сильного опьянения. Он схватил ножницы, которые лежали на столе, и, размахивая ими, стал требовать от продавца 1 рубль. 

Испуганная девушка отдала деньги из кассы, и после того, когда нападавший ушел, обратилась за помощью в милицию. 


Уйти далеко у подозреваемого не получилось. Он был задержан и теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК Республики Беларусь (Разбой), сообщает УВД Витебского облисполкома
 
 
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16 июля днем в Новополоцкий ГОВД обратилась продавец-флорист салона цветов.
 
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