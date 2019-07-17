"Ограбление века": угрожая ножницами мужчина потребовал у продавца... 1 рубль









Она сообщила, что какой-то мужчина зашел в павильон и под угрозой применения ножниц, завладел деньгами в сумме 1 рубль, после чего скрылся.





Вскоре милиционерами был задержан неработающий 50-летний местный житель.





Выяснилось, что мужчина зашел в салон в состоянии сильного опьянения. Он схватил ножницы, которые лежали на столе, и, размахивая ими, стал требовать от продавца 1 рубль.





Испуганная девушка отдала деньги из кассы, и после того, когда нападавший ушел, обратилась за помощью в милицию.







