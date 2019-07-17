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"Ограбление века": угрожая ножницами мужчина потребовал у продавца... 1 рубль
Источник материала: Партизан
16 июля днем в Новополоцкий ГОВД обратилась продавец-флорист салона цветов.
Она сообщила, что какой-то мужчина зашел в павильон и под угрозой применения ножниц, завладел деньгами в сумме 1 рубль, после чего скрылся.
Вскоре милиционерами был задержан неработающий 50-летний местный житель.
Выяснилось, что мужчина зашел в салон в состоянии сильного опьянения. Он схватил ножницы, которые лежали на столе, и, размахивая ими, стал требовать от продавца 1 рубль.
Испуганная девушка отдала деньги из кассы, и после того, когда нападавший ушел, обратилась за помощью в милицию.
Уйти далеко у подозреваемого не получилось. Он был задержан и теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК Республики Беларусь (Разбой),
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16 июля днем в Новополоцкий ГОВД обратилась продавец-флорист салона цветов.
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