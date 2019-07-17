Белорусы понесли валюту в банки

Источник материала: Ежедневник





Величина депозитов физических лиц в иностранной валюте в июне выросла по сравнению с маем на 139,7 млн долларов (1,9%) и достигла 5,452 млрд долларов.

При этом, по данным Национального банка, увеличились как срочные, так и переводные депозиты. А именно, срочные валютные вклады населения поднялись на 89 млн долларов (1,4%) — до 6, 247 млрд долларов. В то же время, переводные валютные вклады, то есть, в основном, средства на карточках, приросли на 50,8 млн долларов (4,4%) и достигли 1,205 млрд долларов, пишет select.by .

Столь значительный рост валютных вкладов населения вызывает некоторое удивление, так как год назад ничего подобного не наблюдалось. В первую очередь, он отражает рост доходов населения.

Возможно, дело в выплате дивидендов белорусскими акционерными обществами, которые физические лица решили не тратить, а внести на депозиты. Что касается средств на карточках, то есть переводных депозитов, то они могли вырасти в связи с отпускным сезоном. Отчасти увеличение может объясняться ростом ставок по долгосрочным валютным депозитам (средняя ставка по новым валютным вкладам на срок свыше 1 года в июне выросла до 2,36% с 2,12% в мае).

Валютные депозиты юридических лиц в июне почти не изменились по сравнению с маем, они выросли, но всего на 1,8 млн. долларов, достигнув 4,219 млрд долларов. Переводные депозиты предприятий снизились на 27,5 млн долларов (1,4%) — до 1,91 млрд долларов, но срочные вклады выросли на 29,2 млн. долларов (1,3%) — до 2,308 млрд долларов.

В сумме депозиты населения и предприятий за июнь увеличились на 141,6 млн долларов (1,2%) — до 11,671 млрд долларов.

В то же время, стоимость валютных ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского обращения, в июне сократилась на 121,6 млн. долларов (12,6%) — до 841,7 млн долларов. Сокращение данного параметра вместе со стабилизацией величины валютных депозитов предприятий также указывает на возможную выплату дивидендов предприятиями. Деньги от юридических лиц перешли к физическим лицам.

Стоимость депозитов драгоценных металлов в июне снизилась по сравнению с маем на 5,4 млн. долларов (8,2%) — до 60,8 млн долларов.