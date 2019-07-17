ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия может поставить Турции Су-35 вместо F-35

18.07.2019 18:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Госкорпорация «Ростех» готова поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса с турецкой стороны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы госкорпорации Сергей Чемезов.


Фото: asian defence

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова Чемезова.

Ранее 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Министерство иностранных дел Турции в четверг обратилось к США с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию F-35.

Сверхзвуковой российский истребитель поколения 4++ Су-35С разработан на базе самолета Су-27. Масса Су-35С составляет 19 т, практический потолок — 20 тыс. м, максимальная скорость — 2,5 тыс. км/ч, экипаж — один человек. Вооружение — авиапушка калибра 30 мм, до 8 т боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские истребители, правда, принадлежат к поколению 4++, а не к пятому.
 
Новости дня
Новости разные
 
Lexus GX основательно подготовили к бездорожью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика