Россия может поставить Турции Су-35 вместо F-35

Источник материала: Tut.by

Госкорпорация «Ростех» готова поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса с турецкой стороны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы госкорпорации Сергей Чемезов.



Фото: asian defence

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова Чемезова.

Ранее 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил , что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Министерство иностранных дел Турции в четверг обратилось к США с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию F-35.

Сверхзвуковой российский истребитель поколения 4++ Су-35С разработан на базе самолета Су-27. Масса Су-35С составляет 19 т, практический потолок — 20 тыс. м, максимальная скорость — 2,5 тыс. км/ч, экипаж — один человек. Вооружение — авиапушка калибра 30 мм, до 8 т боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).