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Россия может поставить Турции Су-35 вместо F-35
Источник материала: Tut.by
Госкорпорация «Ростех» готова поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса с турецкой стороны. Об этом
«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова Чемезова.
Ранее 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении
Министерство иностранных дел Турции в четверг обратилось к США с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию F-35.
Сверхзвуковой российский истребитель поколения 4++ Су-35С разработан на базе самолета Су-27. Масса Су-35С составляет 19 т, практический потолок — 20 тыс. м, максимальная скорость — 2,5 тыс. км/ч, экипаж — один человек. Вооружение — авиапушка калибра 30 мм, до 8 т боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).
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Российские истребители, правда, принадлежат к поколению 4++, а не к пятому.
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