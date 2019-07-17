|
По итогам VI Форума регионов Беларуси и России будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн
18.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Кроме того, во время форума подписано 84 соглашения о сотрудничестве, в том числе в гуманитарной сфере.
По итогам VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент
«Коммерческих контрактов будет заключено на сумму не меньше, чем $550 млн. Это действительно серьезный вклад», — отметил Михаил Мясникович.
Кроме того, во время форума подписано 84 соглашения о сотрудничестве, в том числе в гуманитарной сфере.
Белорусская сторона, подчеркнул Михаил Мясникович, довольна результатами. «Мы действительно приобрели достаточно много», — добавил председатель Совета Республики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам VI Форума регионов Беларуси и России будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн
Кроме того, во время форума подписано 84 соглашения о сотрудничестве, в том числе в гуманитарной сфере. По итогам VI Форума регионов Беларуси и России в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)