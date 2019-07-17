По итогам VI Форума регионов Беларуси и России будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн

Источник материала: Вороновская газета





Кроме того, во время форума подписано 84 соглашения о сотрудничестве, в том числе в гуманитарной сфере.

По итогам VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Коммерческих контрактов будет заключено на сумму не меньше, чем $550 млн. Это действительно серьезный вклад», — отметил Михаил Мясникович.

Кроме того, во время форума подписано 84 соглашения о сотрудничестве, в том числе в гуманитарной сфере.

Белорусская сторона, подчеркнул Михаил Мясникович, довольна результатами. «Мы действительно приобрели достаточно много», — добавил председатель Совета Республики.

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