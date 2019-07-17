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Лукашенко предложил Путину совместно проводить спортивные мероприятия

18.07.2019 18:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что Беларуси и России нужно проводить совместные спортивные мероприятия. С этим предложением он обратился к президенту России Владимиру Путину.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Мы принимаем на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. Это успешно проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года и II Европейские игры 2019 года которые буквально месяц назад прошли в Беларуси, — отметил глава государства. — Как на чемпионате мира в России российская сборная прославила свою страну, так и на европейской олимпиаде в этом году Россия стала победительницей и тем самым показала, что у России есть не только резервы, а что Россия чиста в спорте и может свободно побеждать. И это вы доказали, не забывайте, в Минске. Кстати, на допинг проверяли всех жестоко. Ни у вас, ни у нас ни одного случая. Это объективные факты».

«Возможно, нам следует подумать о проведении подобных соревнований в рамках единой заявки Беларуси и России с финансированием за счет бюджета Союзного государства. Это позволит стимулировать развитие туристической отрасли в наших странах», — приводит слова президента Беларуси его официальный сайт.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко считает, что Беларуси и России нужно проводить совместные спортивные мероприятия. С этим предложением он обратился к президенту России...
 
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