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Из-за шуток про «Зону 51» пользователи порносайта массово ищут видео с инопланетянами

18.07.2019 18:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не так давно сообщество Shitposting cuz im in shambles запустило шуточную акцию по штурму «Зоны 51» 20 сентября. В итоге ней присоединилось почти 400 тысяч человек, и это событие стало мемом. Теперь же из-за многочисленных шуток про «Зону 51» пользователи Pornhub стали массово искать ролики с инопланетянами. Об этом пишет Mashable.


«Зона 51» — засекреченная база военных США. В массовой культуре она воспринимается как место, где проводятся испытания инопланетных кораблей и хранятся тела пришельцев. В связи с этим «Зона 51» привлекает много внимания как среди сторонников конспирологических теорий, так и среди любителей.

Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до этого времени военная база часто упоминалась в различных фильмах и сериалах. Интерес людей к этому месту не угасает до сих пор. Чтобы раскрыть все тайны «Зоны 51», пользователи Facebook запустили шуточную акцию по «штурму» военной базы. Он должен состояться 290 сентября.

Mashable попросило известный порносайт рассказать, как часто интернет-юзеры вбивают в поиске запрос «Зона 51». Оказалось, что очень часто: за четыре дня — 168 тысяч раз, хотя до этого спрос на ролики с инопланетянами был примерно нулевым.


В статье сайта для взрослых отмечается, что пик популярности запросов пришелся на второе июля — тогда видео с инопланетянами искали на 217% чаще. Топ-3 запросов выглядит так: на первом месте «оплодотворение инопланетян», на втором — «секс с инопланетянами», и на третьем «хентай с инопланетянами».


Больше всего искали инопланетян люди от 18 до 24 лет. Женщины искали подобные ролики на 33% чаще.

Любопытно, что инопланетными роликами для взрослых больше всего интересовались аргентинцы, чехи и белорусы — Беларусь на третьем месте.


 
 
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Чтобы раскрыть все тайны «Зоны 51», пользователи Facebook запустили шуточную акцию по «штурму» военной базы. Теперь шутка стала действительно массовой.
 
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