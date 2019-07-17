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В Гомельском районе пьяный отец на мотоцикле с двумя детьми удирал от ГАИ
Источник материала: Tut.by
Днем 16 июля в Гомельском районе сотрудники ГАИ заметили на дороге мотоциклиста. Он вез двух детей, и вся компания была без шлемов. Мужчина не придумал ничего лучше, чем попытаться скрыться,
Мотоциклиста с детьми заметили на автодороге Долголесье — Васильево. Водитель и дети были без шлемов, как только он заметил гаишников, то резко свернул вправо на проселочную дорогу и начал скрываться. Но через пару метров упал вместе с детьми на песок. К счастью, никто не пострадал.
Подъехавший на место экипаж выяснил: мало того что мужчина подвергал опасности собственных детей (возрастом 2 и 10 лет), он к тому же лишен прав управления и в тот момент был пьяный. Освидетельствование показало в его крови больше 2 промилле алкоголя.
В отношении горе-отца составлено 5 административных материалов, а дети переданы бабушке.
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В его крови было 2 промилле алкоголя.
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