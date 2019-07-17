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Минское «Динамо» принимает в Лиге Европы латвийскую «Лиепаю». Онлайн

18.07.2019 18:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня ответный матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы против латвийской «Лиепаи».

Первая игра в Латвии завершилась ничьей 1:1, так что минчан устроит даже счет 0:0. Впрочем, не стоит сомневаться, что динамовцы сделают все возможное, чтобы пройти в следующий раунд за счет победы.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Аналитики Favbet считают, что хозяевам это удастся. Коэффициент на победу «Динамо» равен 1,45, на ничью — 4,71, на победу «Лиепаи» — 8,47.

Ответные матчи проведут сегодня и еще два белорусских клуба. «Витебск» попытается исправить ситуацию после гостевого поражения от финского КуПСа (0:2), а «Шахтер» попробует одержать еще одну победу над мальтийским «Хиберниансом». Первая дома по счету была не очень убедительной — 1:0.

Опрос

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Результаты опроса

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча «Динамо» — «Лиепая», который начнется в 19.30.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минское «Динамо» проводит сегодня ответный матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы против латвийской «Лиепаи».
 
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