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Минское «Динамо» принимает в Лиге Европы латвийскую «Лиепаю». Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня ответный матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы против латвийской «Лиепаи».
Первая игра в Латвии завершилась ничьей 1:1, так что минчан устроит даже счет 0:0. Впрочем, не стоит сомневаться, что динамовцы сделают все возможное, чтобы пройти в следующий раунд за счет победы.
Аналитики
Ответные матчи проведут сегодня и еще два белорусских клуба. «Витебск» попытается исправить ситуацию после гостевого поражения от финского КуПСа (0:2), а «Шахтер» попробует одержать еще одну победу над мальтийским «Хиберниансом». Первая дома по счету была не очень убедительной — 1:0.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча «Динамо» — «Лиепая», который начнется в 19.30.
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Минское «Динамо» проводит сегодня ответный матч первого квалификационного раунда футбольной Лиги Европы против латвийской «Лиепаи».
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