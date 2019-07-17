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В работе Instagram произошел массовый сбой
Источник материала: Tut.by
В Instagram произошел массовый сбой. Об этом
Судя по данным сервиса, проблемы с доступом в Instagram могут наблюдаться как у пользователей из Европы, так и из Азии, и США, а также Южной Америки. Впрочем, в Беларуси на момент публикации материала серьезных нарушений в работе приложения не замечено.
71% пользователей сообщает, что не могут загрузить Instagram, 21% не может войти, и трудности с сайтом испытывают 6%.
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Судя по данным сервиса, проблемы с доступом в Instagram могут наблюдаться как у пользователей из Европы, так и из Азии, и США, и Южной Америки
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