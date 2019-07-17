|
Матвиенко призвала выяснить причины снижения товарооборота с Беларусью
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала выяснить причины снижения товарооборота между Россией и Беларусью, который был зафиксирован за первые пять месяцев текущего года, передают
Также она отметила, что за годы строительства Союзного государства объем взаимного товарооборота вырос в шесть раз. Всего с субъектами Беларуси сотрудничают 80 регионов России.
Напомним, пленарное заседание проходит 18 июля в Думском зале Таврического дворца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам спикера Совфеда, настораживающая тенденция наблюдается на протяжении последних пяти месяцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)