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Матвиенко призвала выяснить причины снижения товарооборота с Беларусью

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала выяснить причины снижения товарооборота между Россией и Беларусью, который был зафиксирован за первые пять месяцев текущего года, передают «Невские новости».

«Есть некоторая настораживающая тенденция – за пять месяцев этого года есть некоторое снижение взаимного товарооборота. Нужно проанализировать и нам в том числе, какие причины этого, как поправить ситуацию, чтобы набранные темпы получали дальнейшее развитие», – сказала Матвиенко в рамках Шестого форума регионов России и Белоруси.

Также она отметила, что за годы строительства Союзного государства объем взаимного товарооборота вырос в шесть раз. Всего с субъектами Беларуси сотрудничают 80 регионов России.

Напомним, пленарное заседание проходит 18 июля в Думском зале Таврического дворца.



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По словам спикера Совфеда, настораживающая тенденция наблюдается на протяжении последних пяти месяцев.
 
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