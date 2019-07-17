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Прекращено производство по делу о банкротстве Горынского агрокомбината
18.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прекращено производство по делу о банкротстве ОАО "Горынский агрокомбинат" (Столинский район), сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.
В отношении предприятия была введена процедура санации, по завершению которой суду в декабре 2017 года управляющий представил отчет. Затем был установлен срок для расчетов с кредиторами. По истечении этого периода управляющий подал заявление об утверждении мирового соглашения, заключенного между должником и кредиторами в процедуре конкурсного производства.
"Определением экономического суда Брестской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности должника - ОАО "Горынский агрокомбинат" в связи с утверждением мирового соглашения", - отметили в пресс-службе.
Определение не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в порядке, установленном законодательством.
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Прекращено производство по делу о банкротстве ОАО "Горынский агрокомбинат" (Столинский район), сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской...
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