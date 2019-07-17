Прекращено производство по делу о банкротстве Горынского агрокомбината

Источник материала: Виртуальный Брест

Прекращено производство по делу о банкротстве ОАО "Горынский агрокомбинат" (Столинский район), сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.





В отношении предприятия была введена процедура санации, по завершению которой суду в декабре 2017 года управляющий представил отчет. Затем был установлен срок для расчетов с кредиторами. По истечении этого периода управляющий подал заявление об утверждении мирового соглашения, заключенного между должником и кредиторами в процедуре конкурсного производства.

"Определением экономического суда Брестской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности должника - ОАО "Горынский агрокомбинат" в связи с утверждением мирового соглашения", - отметили в пресс-службе.

Определение не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в порядке, установленном законодательством.