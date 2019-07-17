Брестскую область за январь-июнь посетили 14,5 тыс. безвизовых туристов

Источник материала: Виртуальный Брест

Туристско-рекреационную зону "Брест" в январе-июне текущего года посетили 14,5 тыс. безвизовых туристов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.





Возможностью безвизового пересечения границы в первом полугодии воспользовались гости из 55 стран. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го турпоток вырос в 2,2 раза. Из 14,5 тыс. иностранцев, посетивших туристско-рекреационную зону "Брест", около 80% - жители Польши. Также проявляют интерес граждане Литвы, Латвии, Германии, Хорватии. Благодаря безвизу в Брестскую область стали чаще приезжать представители Чехии, Словакии, Швеции, Великобритании, Нидерландов.

"Для безвиза характерен экскурсионный профиль. В среднем иностранцы приезжают к нам на три дня - индивидуальные, семейные туристы. В последнее время наметилась и такая тенденция: все больше гостей выбирают оздоровление в санаториях. В основном это касается поляков", - отметил Денис Никитюк.

В Брестской области с безвизовыми туристами работают 68 турфирм. За полтора года их количество выросло более чем в 1,5 раза. Зарубежным гражданам предлагают провести время не только в Бресте, но и познакомиться с достопримечательностями близлежащих регионов. Самым популярным является маршрут, следующий из областного центра в Каменец, Беловежскую пущу, Пружаны и Ружаны. Появляется больше предложений для посещения объектов общего наследия белорусов и поляков. В частности, в программу следования включают усадьбу рода Костюшко в деревне Малые Сехновичи Жабинковского района, дворцово-парковый ансамбль Сапегов-Потоцких в городе Высокое Каменецкого района, часовню-усыпальницу Толлочко в деревне Раковица Брестского района, памятники Первой мировой войны.

"В разгар сезона повышенным спросом пользуется активный туризм: сплавы по рекам, велопоездки, походы. Как правило, такие путешественники предпочитают останавливаться в агроусадьбах, которых в безвизовой зоне около 180, - сказал завсектором туризма. - Также популярен событийный туризм. Например, сейчас особый интерес у иностранных гостей вызывает тысячелетие Бреста". Мероприятия , приуроченные к празднованию этой даты, будут длиться до конца года".