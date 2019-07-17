Появились фотографии мужчины, который напал и избил пенсионерку в лифте в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел вечером 7 июля в лифте жилого дома на улице Наконечникова.





Фото: Барановичский ГОВД

В милицию обратилась 65-летняя женщина. Она сообщила, что около 20.30 в лифте неизвестный мужчина попытался вырвать у нее из рук сумку. По словам пенсионерки, мужчина зашел вместе с ней в лифт и, пытаясь отобрать сумку, не менее шести раз ударил ее по голове, сломал нос.

Во время потасовки они нажали на кнопку «9», и лифт приехал на девятый этаж. Женщина выбежала на площадку, за ней – грабитель. Вырвать сумку, в которой находились вещи на общую сумму 40 рублей, злоумышленник не смог, и он убежал по лестнице вниз.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РБ («Разбой»). Нападавшего пока не нашли. Максимальное наказание, которое может ему грозить, – до десяти лет лишения свободы.

Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы средней длины рыжие, имелись усы. Был одет в песчаную однотонную куртку и штаны, сообщили Intex-press в правоохранительных органах.





Фото: Барановичский ГОВД

Фото: Барановичский ГОВД

Если вы обладаете информацией о месте нахождении этого мужчины, просьба сообщить в отдел уголовного розыска по тел. (0163)-48-47-10, +375292242925, +375292527065, или по тел. 102. Анонимность и вознаграждение гарантируется.





Портрет подозреваемого, Барановичский ГОВД

Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы средней длины рыжего (либо светлого) цвета, имелись усы рыжего цвета, был одет в песчаную однотонную куртку и штаны.