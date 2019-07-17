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Что за фонтан бил на Махновича напротив Варшавского?
18.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Нет, это не учения
Смотрится на самом деле немного устрашающе, но никакой опасности не представляет.
Чтобы понять - порыв это или плановая промывка присмотритесь к фонтану - вы увидите ручку для открывания крана промывки, которая торчит из воды.
После окончания процедуры при её помощи будет перекрыта вода.
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