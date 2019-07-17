Что за фонтан бил на Махновича напротив Варшавского?

Источник материала: Виртуальный Брест

Нет, это не учения МЧС , это водоканал проводит плановую промывку системы водопровода. Из труб вымываются (частично, конечно) разного роа нехорошие отложения.





Смотрится на самом деле немного устрашающе, но никакой опасности не представляет.





Чтобы понять - порыв это или плановая промывка присмотритесь к фонтану - вы увидите ручку для открывания крана промывки, которая торчит из воды.





После окончания процедуры при её помощи будет перекрыта вода.