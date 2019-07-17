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Что за фонтан бил на Махновича напротив Варшавского?

18.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Нет, это не учения МЧС, это водоканал проводит плановую промывку системы водопровода. Из труб вымываются (частично, конечно) разного роа нехорошие отложения.

Что за фонтан бил на Махновича напротив Варшавского?

Смотрится на самом деле немного устрашающе, но никакой опасности не представляет.

Что за фонтан бил на Махновича напротив Варшавского?

Чтобы понять - порыв это или плановая промывка присмотритесь к фонтану - вы увидите ручку для открывания крана промывки, которая торчит из воды.

Что за фонтан бил на Махновича напротив Варшавского?

После окончания процедуры при её помощи будет перекрыта вода. 

 
 
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  Нет, это не учения МЧС, это водоканал проводит плановую промывку системы водопровода. Из труб вымываются (частично, конечно) разного роа нехорошие отложения. ...
 
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