Источник материала: Интерфакс

В 15:45 18 июля в одном из блоков цеха 105 завода «Полимир» в результате разгерметизации соединительного фланца зафиксирован пропуск газа этилена с последующим факельным горением, сообщили в МЧС.

Прибывшими по вызову подразделениями МЧС было организовано охлаждение металлоконструкций. После выполнения работниками объекта технологических операций по снижению давления в системе, факельное горение прекращено. В результате произошедшего инцидента ущерба и пострадавших нет.