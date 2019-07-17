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На "Полимире" ликвидирован пропуск газа с факельным горением - МЧС
Источник материала: Интерфакс
В 15:45 18 июля в одном из блоков цеха 105 завода «Полимир» в результате разгерметизации соединительного фланца зафиксирован пропуск газа этилена с последующим факельным горением, сообщили в МЧС.
Прибывшими по вызову подразделениями МЧС было организовано охлаждение металлоконструкций. После выполнения работниками объекта технологических операций по снижению давления в системе, факельное горение прекращено. В результате произошедшего инцидента ущерба и пострадавших нет.
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В 15:45 18 июля в одном из блоков цеха 105 завода «Полимир» в результате разгерметизации соединительного фланца зафиксирован пропуск газа этилена с последующим...
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