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Узбекистан намерен продать инвесторам почти все электростанции страны

18.07.2019 18:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Власти Узбекистана планируют реформу энергетического сектора, в рамках которой предполагается реализовать инвесторам почти все электростанции страны.

О намерении властей поэтапно продать инвесторам почти все электростанции, сообщил заместитель министра энергетики страны Шерзод Ходжаев, выступая на международном энергетическом форуме Узбекистана в Ташкенте в четверг.

На форуме был представлен план реализации реформ в энергетическом секторе республики до 2030 года.

"Наиболее оптимальным способом является реализация части пакетов акций электростанций частным инвесторам и создание частных предприятий по принципу ГЧП (государственно-частного партнерства)", - сказал Ходжаев на презентации плана.

Следующим этапом, по его словам, станет "реализация активов электростанций частным инвесторам в целом".

"В конечном итоге, в собственности государства останутся несколько гидроэлектростанций и АЭС. То есть, большая часть генерации будет сосредоточена в частных руках", - заявил Ходжаев.

По его мнению, такая модель поэтапного реформирования электроэнергетической отрасли гарантирует покрытие растущей потребности отраслей экономики и населения в электроэнергии без резкого роста тарифов, а также плавное снижение роли государства и переход на полноценные рыночные отношения.

Ранее Ходжаев сообщил, что, согласно прогнозам, объем потребления электроэнергии в республике будет расти на 6-7% в год и к 2030 году превысит 112 млрд кВт.ч ежегодно, что потребует наличия более 31 ГВт генерирующих мощностей. Для покрытия этого дефицита планируется привлечь инвестиции в объеме $35 млрд в строительство новых генерирующих мощностей.

В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций - 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.

 
 
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Власти Узбекистана планируют реформу энергетического сектора, в рамках которой предполагается реализовать инвесторам почти все электростанции страны. О...
 
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