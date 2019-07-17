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Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержан Интерполом в Вильнюсе

18.07.2019 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко, объявленный в международный розыск в качестве обвиняемого по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", задержан в Вильнюсе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"17 июля в Вильнюсе Интерполом задержан Ружечко Роман Владимирович, родившийся 19 июля 1977 года, который находится в международном розыске", - сказал собеседник агентства.

По его информации, о задержании проинформированы правоохранительные органы РФ.

Как сообщалось, в деле о загрязнении трубопровода "Дружба" 13 фигурантов, из них четверо взяты под стражу, пятеро находятся под домашним арестом, двое - под подпиской о невыезде.

Еще двое - Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев - были объявлены в международный розыск. Суд вынес решение об их заочном аресте.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.

 
 
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Бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко, объявленный в международный розыск в качестве обвиняемого по делу о загрязнении...
 
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