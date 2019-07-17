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Водный паспорт белорусско-польской границы создали с помощью современных технологий: протокол проверки подписан в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водный паспорт составили с помощью современных технологий. Было детально обследовано почти 250 километров совместной границы, которая проходит по рекам и озерам. Труд вылился в несколько томов описания вместе с детальными картами и фотографическими обозначениями. Совместный контроль стал первым в истории суверенной Беларуси. В последний раз подобная работа проводилась еще во времена Советского Союза.
Дарьюш Гурецки, начальник отдела пограничного сотрудничества Главной комендатуры пограничной стражи (Польша):
Сейчас оба государства – Польша и Беларусь – обладают собственной документацией о государственной границе, которая, например, вводит новую нумерацию пограничных знаков – не ту, которая существовала при Советском Союзе.
Владимир Коваленко, начальник управления делимитации и демаркации Государственного пограничного комитета Беларуси:
Этот документ пограничники называют своеобразным паспортом границы. Он нужен для подтверждения территориальной целостности и суверенитета государства. В ближайшее время подобную работу проведут еще и на белорусско-литовской границе.
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Водный паспорт белорусско-польской границы создали с помощью современных технологий: протокол проверки подписан в Гродно
Новости Беларуси. Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе, сообщили в...
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