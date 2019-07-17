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Водный паспорт белорусско-польской границы создали с помощью современных технологий: протокол проверки подписан в Гродно

18.07.2019 18:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водный паспорт белорусско-польской границы создали с помощью современных технологий: протокол проверки подписан в Гродно

Водный паспорт белорусско-польской границы создали с помощью современных технологий: протокол проверки подписан в Гродно

Водный паспорт составили с помощью современных технологий. Было детально обследовано почти 250 километров совместной границы, которая проходит по рекам и озерам. Труд вылился в несколько томов описания вместе с детальными картами и фотографическими обозначениями. Совместный контроль стал первым в истории суверенной Беларуси. В последний раз подобная работа проводилась еще во времена Советского Союза.

Водный паспорт белорусско-польской границы создали с помощью современных технологий: протокол проверки подписан в Гродно

Дарьюш Гурецки, начальник отдела пограничного сотрудничества Главной комендатуры пограничной стражи (Польша):
Документы, которые у нас есть, это еще документы между Польшей и Советским Союзом 40-х годов и 80-х.

Сейчас оба государства – Польша и Беларусь – обладают собственной документацией о государственной границе, которая, например, вводит новую нумерацию пограничных знаков – не ту, которая существовала при Советском Союзе.

Водный паспорт белорусско-польской границы создали с помощью современных технологий: протокол проверки подписан в Гродно

Владимир Коваленко, начальник управления делимитации и демаркации Государственного пограничного комитета Беларуси:
Проверка показала, что граница как была, так и неизменна. Мы подготовили ряд демаркационных новых документов, с использованием современных технологий. Подготовлена новая демаркационная карта масштаба 1:10 000. А на отдельные участки – более крупного масштаба – 1:5000, подготовили карту на мелкие реки.

Этот документ пограничники называют своеобразным паспортом границы. Он нужен для подтверждения территориальной целостности и суверенитета государства. В ближайшее время подобную работу проведут еще и на белорусско-литовской границе.

Водный паспорт белорусско-польской границы создали с помощью современных технологий: протокол проверки подписан в Гродно

Водный паспорт белорусско-польской границы создали с помощью современных технологий: протокол проверки подписан в Гродно

Люди в материале: Владимир Коваленко, Дарьюш Гурецки
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Паспорт для границы. В Гродно подписан заключительный протокол проверки прохождения водных участков на белорусско-польской границе, сообщили в...
 
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