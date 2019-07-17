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Газ загорелся на новополоцком «Полимире»
Источник материала: Партизан
Сегодня на новополоцком «Полимире» случилось возгорание газа. По
В одном из блоков цеха 105 разгерметизировала соединительный фланец. Разгерметизация случилась при проведении пусковых операций. Произошел пропуск этилена. Газ загорелся, пишет
Работники МЧС организовали охлаждение металлоконструкцию. Работники «Полимира» снизили давление в системе, в результате факельное горение этилена прекратилось.
Происшествие обошлось без ущерба и пострадавших.
После выполнения регламентных работ операции по пуску цеха 105 продолжатся.
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Сегодня на новополоцком «Полимире» случилось возгорание газа. По информации МЧС, сообщение о происшествии поступило в 15:45.
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