Еще один воевавший за Украину беларус получил украинское гражданство









Среди получивших гражданство есть и беларус – Денис Прохоров.





Известно, что в прошлом году он был в числе пяти беларусов из батальона «Азов», которые приковали себя к наручниками к забору Администрации президента, требуя обратить внимание на проблему гражданства добровольцев-иностранцев. Прохоров тогда говорил, что у него заканчивается срок действия беларусского паспорта.









28 июня Зеленский подписал указ о выдаче украинских паспортов 14 иностранцам, воевавшим за независимость Украины. Среди них было три беларуса. Тогда же Зеленский пообещал, что не будет искусственно затягивать процесс предоставления гражданства.



