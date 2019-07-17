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Еще один воевавший за Украину беларус получил украинское гражданство
Источник материала: Партизан
18 июля Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства девяти иностранцам, которые защищали территориальную целостность и независимость Украины и принимали непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины, сообщает
Среди получивших гражданство есть и беларус – Денис Прохоров.
Известно, что в прошлом году он был в числе пяти беларусов из батальона «Азов», которые приковали себя к наручниками к забору Администрации президента, требуя обратить внимание на проблему гражданства добровольцев-иностранцев. Прохоров тогда говорил, что у него заканчивается срок действия беларусского паспорта.
28 июня Зеленский подписал указ о выдаче украинских паспортов 14 иностранцам, воевавшим за независимость Украины. Среди них было три беларуса. Тогда же Зеленский пообещал, что не будет искусственно затягивать процесс предоставления гражданства.
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18 июля Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства девяти иностранцам, которые защищали территориальную целостность и...
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