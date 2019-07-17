Лукашенко — Западу: Поаккуратней с критикой, вы еще с нами за войну не рассчитались





Александр Лукашенко на Форуме регионов Беларуси и России 18 июля 2019 года. Скриншот трансляции.









Президент Беларуси признался, что он рад быть в Санкт-Петербурге, жители которого, как и беларусы, по его словам, больше всех остальных пострадали в Великой Отечественной войне, а после помогали беларусам восстанавливать Минск и работу Академии наук.





Речь беларусского президента, как и сидевшего с ним рядом Владимира Путина, была в основном посвящена достижениям во взаимоотношениях наших стран, а также важности сохранения совместной истории. Но если Путин практически не отступал от подготовленного текста, то Лукашенко то и дело откладывал заготовки и высказывался свободно.





Президент нашей страны отметил в своей речи широту культурных и гуманитарных связей Беларуси и России, сотрудничество в науке и образовании, спортивные достижения. По словам Лукашенко, российские спортсмены на ІІ Европейских играх в Минске доказали свою состоятельность и чистоту от допинга. Он даже предложил провести Европейские или подобные игры совместно, за счет бюджета Союзного государства, подав единую заявку.









Отдельно Александр Лукашенко высказался об общем героическом прошлом двух стран. По его словам, беларусы и россияне за свою историю вместе прошли множество испытаний и с честью их выдержали. Нам нечего стыдиться своей истории, подчеркнул президент, наоборот — ее нужно свято оберегать, как величайшее достояние.





«Когда на Западе нас критикуют… Раньше больше, сейчас немножко меньше — это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории, а мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились, поэтому поаккуратней с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим порой необоснованно в наш адрес», — сказал Лукашенко. Аудитория ответила ему бурными аплодисментами.





Президент добавил, что для беларусов память о Великой отечественной священна, и юбилей Победы, который будет праздноваться в 2020 году, очень важен для укрепления идеологических основ Союзного государства.