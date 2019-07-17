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Канопацкая предложила поддержать петицию о расторжении союзного договора с Россией
Источник материала: Партизан
Появилась
По мнению Канопацкой, договор полностью исчерпал себя.
При этом депутат считает, что договор должен быть расторгнут не только из-за своей неактуальности, но и для исключения рисков для Беларуси.
В тексте петиции отмечается, что союзный договор ведет к потере реальных суверенитета и независимости Беларуси, пишет
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Появилась петиция с требованием о денонсации союзного договора с Россией. Эту петицию с призывом к подписанию разместила на своей странице в Facebook депутат палаты...
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