Министр экономики России: Строительство Союзного государства может быть законсервировано









По словам министра, совместной рабочей группой подготовлен проект интеграционной программы для Союзного государства. Она согласована по большинству позиций. Однако осталось несколько ключевых вопросов, которые должны быть решены на высшем уровне. Должны быть приняты решения.





«Есть ряд нерешенных вопросов, но они носят, конечно же, принципиальный характер, и если они решены не будут, это может законсервировать процесс строительства Союзного государства, а при определенных обстоятельствах даже развернуть этот процесс назад», — сказал Максим Орешкин на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.





В случае принятия решений и реализации программы СГ может выйти на новый уровень.





«Реализация такой программы позволит достичь принципиально нового уровня в развитии Союзного государства и, что важно, без внесения каких-либо изменений в Союзный договор», — добавил Максим Орешкин.