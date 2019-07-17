«Два православных коммуниста предаются обрядам сатаны, не открестятся»: россияне жестко протроллили показуху Путина и Лукашенко на Валааме

На своей странице в «Твиттер» известный российский пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал соответствующее видео.

В сообщении, в том числе, отмечается: «Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме: Президенты Российской Федерации и Белоруссии прибыли в Спасо-Преображенский храм». На обнародованном видео можно увидеть, как глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко демонстрируют показушную, наигранную набожность. Это заметно даже несмотря на все попытки журналистов скрыть эти действия.





Стоит отметить, что такие движения Путина и Лукашенко вызвали невероятный гнев у граждан Российской Федерации. Последние начали щедро сыпать острые пожелания в своих комментариях лидерам двух стран. В частности, они пишут: «Приехали замаливать грехи, думают, что это от геенны огненной их спасет», «Президенты, бл**ть, XXI век», «Косит под набожного», «Два православных коммуниста предаются сатаниским обрядам», «Не открестится».