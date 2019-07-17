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«Два православных коммуниста предаются обрядам сатаны, не открестятся»: россияне жестко протроллили показуху Путина и Лукашенко на Валааме

18.07.2019 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время встречи между президентом страны-агрессора Российской Федерации Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко первый начал устраивать показуху, демонстрируя из себя набожного человека.

На своей странице в «Твиттер» известный российский пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал соответствующее видео.

В сообщении, в том числе, отмечается: «Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме: Президенты Российской Федерации и Белоруссии прибыли в Спасо-Преображенский храм». На обнародованном видео можно увидеть, как глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко демонстрируют показушную, наигранную набожность. Это заметно даже несмотря на все попытки журналистов скрыть эти действия. 


Стоит отметить, что такие движения Путина и Лукашенко вызвали невероятный гнев у граждан Российской Федерации. Последние начали щедро сыпать острые пожелания в своих комментариях лидерам двух стран. В частности, они пишут: «Приехали замаливать грехи, думают, что это от геенны огненной их спасет», «Президенты, бл**ть, XXI век», «Косит под набожного», «Два православных коммуниста предаются сатаниским обрядам», «Не открестится».
 
 
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Во время встречи между президентом страны-агрессора Российской Федерации Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко первый начал устраивать...
 
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