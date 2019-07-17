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Матвиенко: Москва и Минск близки к единому визовому пространству

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

По итогам VI Форума регионов России и Беларуси председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что до конца года страны намерены ратифицировать соглашение о едином визовом пространстве, передает телеканал «МИР 24». Спикер верхней палаты российского парламента отметила, что документ уже подготовлен и практически согласован с белорусской стороной.

«Такой документ подготовлен, он передан белорусской стороне и практически полностью согласован», – ответила она на вопрос, когда заработают единые визовые правила для иностранцев, въезжающих на территорию Союзного государства.

Председатель верхней палаты парламента Беларуси (Совета республики) Михаил Мясникович в свою очередь отметил, что страны «достаточно далеко продвинулись» в решении этого вопроса.

«По крайней мере, мы в Совете республики рассматривали, поставили свои визы под этим документом. Идут внутригосударственные процедуры, и они, я думаю, будут поддержаны в тех инстанциях, которые еще остались», – сказал он.

Мясникович напомнил, что уже есть «большие электронные» списки «невъездных лиц». «Сделан очень серьезный шаг: если есть вопросы к кому-то, независимо от того, где он въезжает (может, во Владивостоке) и он нежелательный гость в Республике Беларусь, то соответствующие российские структуры говорят ему, что надо обождать», – отметил председатель Совета республики.

Кроме того, по словам Мясниковича, страны договорились «о гражданах проблемных стран». Такие люди приезжают в Беларусь или Россию, а затем из Бреста или Гродно нелегально пересекают границу Евросоюза. «Мы их там задерживаем», – заключил Мясникович.
 



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Председатель верхней палаты парламента Беларуси Михаил Мясникович подтвердил, что страны «достаточно далеко продвинулись» в решении этого вопроса.
 
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