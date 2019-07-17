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ЕСПЧ отклонил жалобы российских гей-активистов из-за их высказываний в соцсетях
Источник материала: Интерфакс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал принимать жалобы на дискриминацию нескольких российских ЛГБТ организаций из-за негативных высказываний их членов в социальных сетях, сообщает в четверг Минюст РФ.
"16 июля 2019 года ЕСПЧ вынес постановление по жалобам "Алексеев и "Движение за брачное равноправие" против России" и "Алексеев и другие против России", в которых заявители сообщали о нарушении российскими властями статей 10, 11 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с дискриминацией по признакам сексуальной ориентации, а также отказом территориальных органов Минюста России в регистрации организаций "Движение за брачное равноправие" и "Прайд-хаус в Сочи"", - говорится в сообщении.
В Минюсте добавили, что в ЕСПЧ проанализировали представленную ведомством информацию о "систематическом распространении заявителем в социальных сетях негативных и оскорбительных высказываний и комментариев непосредственно в отношении процедуры правосудия, отправляемого Европейским судом, а также его судейского корпуса".
В результате, по данным Минюста, ЕСПЧ указал, что любое поведение заявителя, которое явно противоречит цели права подачи индивидуальной жалобы и препятствует надлежащему функционированию Европейского суда или надлежащему проведению разбирательства до ее подачи, может рассматриваться как злоупотребление таким правом.
"ЕСПЧ также отметил факт направления в адрес заявителя письма со ссылкой на все его негативные высказывания с одновременным предупреждением о возможных последствиях использования подобных выражений и констатировал игнорирование Алексеевым соответствующего судебного предупреждения, поскольку имевшиеся в аккаунтах заявителя в социальных сетях негативные высказывания не были удалены", - сообщили в Минюсте.
В своем постановлении ЕСПЧ "отметил факт последующих публикаций заявителем новых оскорбительных постов, касающихся деятельности ЕСПЧ и судейского корпуса", подчеркнули в Минюсте.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал принимать жалобы на дискриминацию нескольких российских ЛГБТ организаций из-за негативных высказываний их...
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