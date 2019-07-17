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В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.

18.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


8 июля 2019 15:08 9006

В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

7 июля православные верующие отмечали Рождество Иоанна Предтечи, пророка и крестителя Иисуса. В этот день в столице белорусских шахтеров, на территории кафедрального собора Рождества Христова, за алтарем, была освящена скульптура этого святого. 

В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.

СПРАВОЧНО:

Иоанн Предтеча — ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший его пришествие, жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал священные омовения для очищения от грехов и покаяния иудеев( таинства крещения), крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа, окунув его в воду.

В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.

Участие в освящении скульптуры в Солигорске принял епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Скульптурная композиция с изображением святого Иоанна Крестителя будет напоминать жителям и гостям шахтерской столицы о героизме славных сынов Солигорской земли по имени Иоанн (Иван). Так звали и одного из братьев Цуба, который завел по время Великой Отечественной войны карателей в болота, так звали и священника Иоанна Лойко, принявшего мученическую смерть за веру.

В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.

Это скульптура единственная в своем роде, первая на территории Беларуси, установленная в честь пророка Иоанна. Автор скульптуры — белорусский скульптор Константин Селиханов. Сделана 2,5 метровая скульптура из бронзы, установлена на гранитный постамент. Архитектурную композицию дополняет водоем, который символизирует реку Иордан, где Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.

Композиция динамична, благодаря струящейся с двух сторон, из двух камней воде. Одна из сторон небольшого водоема символизирует исток Иордана, а с другой стороны — вода, бьющая из камня, напоминает о библейском сюжете, когда пророк Моисей ударив по скале, смог утолить жажду народа.

В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.
В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ.

Автор этой водной инсталляции — архитектор Юрий Градов. В темное время суток скульптура будет освещаться с помощью специальной ландшафтной подсветки.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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8 июля 2019 15:08 9006 В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и...
 
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