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В Солигорске появилась скульптура Иоанна Предтечи и водная инсталляция. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

7 июля православные верующие отмечали Рождество Иоанна Предтечи, пророка и крестителя Иисуса. В этот день в столице белорусских шахтеров, на территории кафедрального собора Рождества Христова, за алтарем, была освящена скульптура этого святого.

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Иоанн Предтеча — ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший его пришествие, жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал священные омовения для очищения от грехов и покаяния иудеев( таинства крещения), крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа, окунув его в воду.























Участие в освящении скульптуры в Солигорске принял епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Скульптурная композиция с изображением святого Иоанна Крестителя будет напоминать жителям и гостям шахтерской столицы о героизме славных сынов Солигорской земли по имени Иоанн (Иван). Так звали и одного из братьев Цуба, который завел по время Великой Отечественной войны карателей в болота, так звали и священника Иоанна Лойко, принявшего мученическую смерть за веру.





















Это скульптура единственная в своем роде, первая на территории Беларуси, установленная в честь пророка Иоанна. Автор скульптуры — белорусский скульптор Константин Селиханов. Сделана 2,5 метровая скульптура из бронзы, установлена на гранитный постамент. Архитектурную композицию дополняет водоем, который символизирует реку Иордан, где Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

















Композиция динамична, благодаря струящейся с двух сторон, из двух камней воде. Одна из сторон небольшого водоема символизирует исток Иордана, а с другой стороны — вода, бьющая из камня, напоминает о библейском сюжете, когда пророк Моисей ударив по скале, смог утолить жажду народа.

















Автор этой водной инсталляции — архитектор Юрий Градов. В темное время суток скульптура будет освещаться с помощью специальной ландшафтной подсветки.

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