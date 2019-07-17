|
Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Когда будет принято долгожданное решение?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершил работу VI форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание.
Журналисты на брифинге спикеров напомнили тему, которую уже давно обсуждают. Отмена роуминга.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершил работу VI форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральным событием этого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)