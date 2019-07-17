На съезде коммунистов поссорились Возняк и Калякин

«Нашей Ниве» , что не считает «путинскую Россию прогрессивным государством». В необходимости союза с Россией засомневался Сергей Возняк, бывший редактор партийной газеты «Товарищ». Возняк сказал, что не считает «путинскую Россию прогрессивным государством».





«Это не то государство, которое идет в будущее. Если бы предложили интеграцию со Швейцарией или Люксембургом, то я бы подумал. А так я вижу всю российскую несправедливость, хамское отношение к простым людям, неслыханную коррупцию, мне это не нравится. Не является Россия сегодня для меня привлекательным государством», — сказал Возняк.





По мнению Возняка, углубленная интеграция приведет к тому, что здесь только могут появиться «казаки с нагайками, кадыровщина, пакет законов Яровой, коррупция». «У нас и своего добра хватает», — отметил Возняк.





Сам Сергей Возняк вырос в российском Белгороде. «Там мой папа, могила мамы, брат с семьей. Я вырос в России, человек русской культуры, русский язык мой родной», — говорит он.









В результате голосования большинство участников съезда поддержали позиции о дальнейшей интеграции Беларуси и России. Несколько человек все же поддержали и позицию Возняка, он не был в одиночку.

Лидер «Справедливого мира» Сергей Калякин говорит, что союзный договор между Беларусью и Россией существует благодаря фракции ПКБ в Верховном Совете. «Это выгодный для Беларуси договор, он абсолютно на равные условия ставит наши страны», — убежден Калякин.

