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На съезде коммунистов поссорились Возняк и Калякин

18.07.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале лета состоялся съезд партии «Справедливый мир». На нем председателем в очередной раз был избран Сергей Калякин. Однако интересно другое — на съезде состоялась дискуссия между сторонниками и противниками интеграции с Россией.

В необходимости союза с Россией засомневался Сергей Возняк, бывший редактор партийной газеты «Товарищ». Возняк сказал «Нашей Ниве», что не считает «путинскую Россию прогрессивным государством».

«Это не то государство, которое идет в будущее. Если бы предложили интеграцию со Швейцарией или Люксембургом, то я бы подумал. А так я вижу всю российскую несправедливость, хамское отношение к простым людям, неслыханную коррупцию, мне это не нравится. Не является Россия сегодня для меня привлекательным государством», — сказал Возняк.

По мнению Возняка, углубленная интеграция приведет к тому, что здесь только могут появиться «казаки с нагайками, кадыровщина, пакет законов Яровой, коррупция». «У нас и своего добра хватает», — отметил Возняк.

Сам Сергей Возняк вырос в российском Белгороде. «Там мой папа, могила мамы, брат с семьей. Я вырос в России, человек русской культуры, русский язык мой родной», — говорит он.


В результате голосования большинство участников съезда поддержали позиции о дальнейшей интеграции Беларуси и России. Несколько человек все же поддержали и позицию Возняка, он не был в одиночку.

Лидер «Справедливого мира» Сергей Калякин говорит, что союзный договор между Беларусью и Россией существует благодаря фракции ПКБ в Верховном Совете. «Это выгодный для Беларуси договор, он абсолютно на равные условия ставит наши страны», — убежден Калякин.

«Сегодня 80% экспорта нашего идет в Россию. Вы хотите его потерять? Потерять деньги, рабочие места, пенсии. Если вы хотите, чтобы Беларусь оставалась независимой и экономически, и политически, то нам необходим союз с Россией», — считает Калякин.
 
 
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В начале лета состоялся съезд партии «Справедливый мир». На нем председателем в очередной раз был избран Сергей Калякин. Однако интересно другое — на съезде...
 
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