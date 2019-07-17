ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штраф вместо конфискации. Объясняем, как завтра изменится Уголовный кодекс

18.07.2019 20:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С завтрашнего дня (19 июля) Уголовный кодекс Беларуси изменится.

Штраф вместо конфискации. Объясняем, как завтра изменится Уголовный кодекс
По информации TUT.by объясняем предстоящие новшества. 

Конфискация имущества — всё

Конфискацию имущества предусматривали многие статьи: о получении взятки, превышении власти и полномочий и так далее. Эту меру заменят штрафами: от 300 до 5000 базовых величин. Конфискацию планируют применять лишь в особых случаях: например, если речь идет о деньгах, полученных нелегально. 

Тем, кому назначили конфискацию до 19 июля 2020 года, наказание отменят. Но лишь в том случае, если имущество отобрать не успели.

Бизнес и УК

Из главы «Преступления против порядка осуществления предпринимательской деятельности» уберут пять статей:

— статья 224 «Нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси»;

— статья 232 «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»; 

— статья 244 «Нарушение антимонопольного законодательства»;

— статья 249 «Дискредитация деловой репутации конкурента»;

— статья 234 «Лжепредпринимательство».

По экономическим преступлениям увеличат крупный размер с 250 базовых величин до 1000, особо крупный — с 1000 до 2500 базовых величин.


Ещё пара тезисов

— Человеку, которого за экономическое преступление осудят впервые, не смогут назначить лишение свободы. Важное условие: преступление не должно представлять общественную опасность. Исключение — контрабанда, отмывание денег, полученных незаконно, преступный экспорт объектов экспортного контроля.

— За клевету накажут, если это произошло во время публичного выступления или в интернете, СМИ. И только если клевета содержит обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

— Вводят уголовную ответственность за пропаганду самоубийства. Под этим стоит понимать «умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство» при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями «Доведение до самоубийства» и «Склонение к самоубийству». Это чревато штрафом, исправительными работами на срок до двух лет, арестом или ограничением свободы до двух лет. Если из-за такой пропаганды произойдет одно самоубийство или попытка это сделать — грозит от ограничения свободы и вплоть до пяти лет ее лишения. Если жертвами станут два и более человек, то грозит срок от трех до шести лет.

Изменения в статьях

— Статья 157 «Заражение вирусом иммунодефицита человека»: Человека освободят от уголовной ответственности, если он предупредил партнера о наличии заболевания, но тот добровольно согласился вступить в отношения.

— Часть вторая статьи 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»: Снизят верхний предел лишения свободы с семи до шести лет.

— Часть четвертая статьи 212 УК «Хищение путем использования компьютерной техники»: Наказание сделают от 5 до 12 лет лишения свободы (раньше — от 6 до 15 лет).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С завтрашнего дня (19 июля) Уголовный кодекс Беларуси изменится.
 
Новости дня
Новости разные
 
Матвиенко: Москва и Минск близки к единому визовому пространству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика