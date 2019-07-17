Штраф вместо конфискации. Объясняем, как завтра изменится Уголовный кодекс

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Конфискация имущества — всё

Конфискацию имущества предусматривали многие статьи: о получении взятки, превышении власти и полномочий и так далее. Эту меру заменят штрафами: от 300 до 5000 базовых величин. Конфискацию планируют применять лишь в особых случаях: например, если речь идет о деньгах, полученных нелегально.





Тем, кому назначили конфискацию до 19 июля 2020 года, наказание отменят. Но лишь в том случае, если имущество отобрать не успели.





Бизнес и УК

Из главы «Преступления против порядка осуществления предпринимательской деятельности» уберут пять статей:





— статья 224 «Нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси»;





— статья 232 «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»;





— статья 244 «Нарушение антимонопольного законодательства»;





— статья 249 «Дискредитация деловой репутации конкурента»;





— статья 234 «Лжепредпринимательство».





По экономическим преступлениям увеличат крупный размер с 250 базовых величин до 1000, особо крупный — с 1000 до 2500 базовых величин.









Ещё пара тезисов

— Человеку, которого за экономическое преступление осудят впервые, не смогут назначить лишение свободы. Важное условие: преступление не должно представлять общественную опасность. Исключение — контрабанда, отмывание денег, полученных незаконно, преступный экспорт объектов экспортного контроля.





— За клевету накажут, если это произошло во время публичного выступления или в интернете, СМИ. И только если клевета содержит обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.





— Вводят уголовную ответственность за пропаганду самоубийства. Под этим стоит понимать «умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство» при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями «Доведение до самоубийства» и «Склонение к самоубийству». Это чревато штрафом, исправительными работами на срок до двух лет, арестом или ограничением свободы до двух лет. Если из-за такой пропаганды произойдет одно самоубийство или попытка это сделать — грозит от ограничения свободы и вплоть до пяти лет ее лишения. Если жертвами станут два и более человек, то грозит срок от трех до шести лет.





Изменения в статьях

— Статья 157 «Заражение вирусом иммунодефицита человека»: Человека освободят от уголовной ответственности, если он предупредил партнера о наличии заболевания, но тот добровольно согласился вступить в отношения.





— Часть вторая статьи 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»: Снизят верхний предел лишения свободы с семи до шести лет.





— Часть четвертая статьи 212 УК «Хищение путем использования компьютерной техники»: Наказание сделают от 5 до 12 лет лишения свободы (раньше — от 6 до 15 лет).