Соболенко и Азаренко примут участие в US Open 2019

US Open 2019 — заключительный в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования пройдут в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.





Напомним, что А. Соболенко вернулась в рейтинг 10 лучших теннисисток WTA — она занимает 10-ю строчку. В. Азаренко здесь на 38-й позиции, Саснович — на 42-й.