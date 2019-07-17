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Соболенко и Азаренко примут участие в US Open 2019

18.07.2019 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко стали участницами Открытого чемпионата США, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный сайт турнира.



US Open 2019 — заключительный в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования пройдут в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.

Напомним, что А. Соболенко вернулась в рейтинг 10 лучших теннисисток WTA — она занимает 10-ю строчку. В. Азаренко здесь на 38-й позиции, Саснович — на 42-й.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко стали участницами Открытого чемпионата США, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со...
 
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