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Соболенко и Азаренко примут участие в US Open 2019
Источник материала: Партизан
Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко стали участницами Открытого чемпионата США, сообщает корреспондент агентства
US Open 2019 — заключительный в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования пройдут в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.
Напомним, что А. Соболенко вернулась в рейтинг 10 лучших теннисисток WTA — она занимает 10-ю строчку. В. Азаренко здесь на 38-й позиции, Саснович — на 42-й.
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Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко стали участницами Открытого чемпионата США, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со...
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