Заключенного анархиста Полиенко заподозрили еще и в оскорблении представителя власти









Как сказала Свободе представительница пресс-службы Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская, дело Полиенко вернули для дополнительного предварительного расследования в Заводской районный отдел минского СК «с пометкой о даче правовой оценки действиям Полиенко».





Оценивать будут действия, «связанные с оскорблением представителя власти», по итогам обвинение могут дополнить. Кого и когда мог оскорбить Полиенко, не сообщается.





Полиенко задержали 20 марта, его держали под стражей без предъявления обвинения до 5 апреля (хотя можно только 10 дней). Различные обвинения объединили в одно дело:





вечером 13 марта, как утверждает СК, Полиенко распылил перцовый газ из баллончиков в лицо человеку, который якобы сделал ему замечание за курение в подъезде (по словам подруги Полиенко, это была самооборона — к Дмитрию цеплялся «пьяный агрессивный мужчина»);





23 января возбудили также уголовное дело за граффити «Милиционеры убивают людей» на здании в Заводском районе Минска . Вместе с Полиенко в деле фигурируют Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.







