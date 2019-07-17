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Заключенного анархиста Полиенко заподозрили еще и в оскорблении представителя власти
Источник материала: Партизан
Уголовное дело активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко в начале июля передали в прокуратуру для направления в суд. Но обвинение могут дополнить, пишет
Как сказала Свободе представительница пресс-службы Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская, дело Полиенко вернули для дополнительного предварительного расследования в Заводской районный отдел минского СК «с пометкой о даче правовой оценки действиям Полиенко».
Оценивать будут действия, «связанные с оскорблением представителя власти», по итогам обвинение могут дополнить. Кого и когда мог оскорбить Полиенко, не сообщается.
Полиенко задержали 20 марта, его держали под стражей без предъявления обвинения до 5 апреля (хотя можно только 10 дней). Различные обвинения объединили в одно дело:
вечером 13 марта, как утверждает СК, Полиенко распылил перцовый газ из баллончиков в лицо человеку, который якобы сделал ему замечание за курение в подъезде (по словам подруги Полиенко, это была самооборона — к Дмитрию цеплялся «пьяный агрессивный мужчина»);
23 января возбудили также уголовное дело за граффити «Милиционеры убивают людей» на здании в Заводском районе Минска. Вместе с Полиенко в деле фигурируют Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.
Полиенко грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. В этом году его уже штрафовали за «экстремистскую шапку».
В 2016 году Полиенко осудили за «насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» и «изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера». Он вышел на свободу в октябре 2018 года, через два с половиной года лишения свободы.
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Уголовное дело активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко в начале июля передали в прокуратуру для направления в суд. Но обвинение могут дополнить, пишет...
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