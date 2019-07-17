Польша посчитала неуместным приглашать Путина на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны

польское радио . Это подтвердил вице-премьер польского правительства Яцек Сасин, сообщает





«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил политик. По его словам, ожидается также приезд канцлера Германии Ангелы Меркель и других лидеров. Вероятнее всего, прибудет и президент США Дональд Трамп.



