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Польша посчитала неуместным приглашать Путина на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны

18.07.2019 19:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на мероприятия в Польше в честь годовщины начала Второй мировой войны не направлялось.

Это подтвердил вице-премьер польского правительства Яцек Сасин, сообщает польское радио.

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил политик. По его словам, ожидается также приезд канцлера Германии Ангелы Меркель и других лидеров. Вероятнее всего, прибудет и президент США Дональд Трамп.
 
 
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Приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на мероприятия в Польше в честь годовщины начала Второй мировой войны не направлялось.
 
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