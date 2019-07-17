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Польша посчитала неуместным приглашать Путина на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны
Источник материала: Партизан
Приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на мероприятия в Польше в честь годовщины начала Второй мировой войны не направлялось.
Это подтвердил вице-премьер польского правительства Яцек Сасин, сообщает
«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил политик. По его словам, ожидается также приезд канцлера Германии Ангелы Меркель и других лидеров. Вероятнее всего, прибудет и президент США Дональд Трамп.
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Польша посчитала неуместным приглашать Путина на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны
Приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на мероприятия в Польше в честь годовщины начала Второй мировой войны не направлялось.
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