Этого точно никто не ждал. Путин сделал предложение по Беларуси

Об этом Владимир Путин заявил во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России.





В перспективе было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям, — отметил российский лидер.





Он уточнил, что совместно готовить спортсменов двух стран можно было бы уже к Олимпийским играм в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.





Президент России поздравил белорусское руководство с успешным проведением в Минске II Европейских игр.





Хочу поздравить президента Беларуси, который очень много лично сделал для подготовки и проведения этих крупных международных мероприятий, — отметил Владимир Путин.



