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Этого точно никто не ждал. Путин сделал предложение по Беларуси

18.07.2019 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России выступил с неожиданной инициативой. Он предложил использовать спортивную инфраструктуру Беларуси и России для совместной подготовки атлетов обеих стран.

Об этом Владимир Путин заявил во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России.

В перспективе было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям, — отметил российский лидер.

Он уточнил, что совместно готовить спортсменов двух стран можно было бы уже к Олимпийским играм в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.

Президент России поздравил белорусское руководство с успешным проведением в Минске II Европейских игр.

Хочу поздравить президента Беларуси, который очень много лично сделал для подготовки и проведения этих крупных международных мероприятий, — отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что спортсмены из России и Беларуси завоевали наибольшее количество медалей не прошедших соревнованиях, пишет БЕЛТА.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент России выступил с неожиданной инициативой. Он предложил использовать спортивную инфраструктуру Беларуси и России для совместной подготовки атлетов...
 
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