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Этого точно никто не ждал. Путин сделал предложение по Беларуси
Источник материала: Партизан
Президент России выступил с неожиданной инициативой. Он предложил использовать спортивную инфраструктуру Беларуси и России для совместной подготовки атлетов обеих стран.
Об этом Владимир Путин заявил во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России.
В перспективе было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям, — отметил российский лидер.
Он уточнил, что совместно готовить спортсменов двух стран можно было бы уже к Олимпийским играм в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.
Президент России поздравил белорусское руководство с успешным проведением в Минске II Европейских игр.
Хочу поздравить президента Беларуси, который очень много лично сделал для подготовки и проведения этих крупных международных мероприятий, — отметил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что спортсмены из России и Беларуси завоевали наибольшее количество медалей не прошедших соревнованиях, пишет
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Президент России выступил с неожиданной инициативой. Он предложил использовать спортивную инфраструктуру Беларуси и России для совместной подготовки атлетов...
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