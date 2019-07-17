На матче «Динамо» - «Лиепая» сработала пожарная тревога

Источник материала: Tut.by

Во время проходящего на минском стадионе «Динамо» матча между хозяевами арены и «Лиепая» из Латвии сработала пожарная тревога, передает корреспондент TUT.BY.

Это случилось на 69-й минуте матча, за пару минут до второго пропущенного минчанами мяча. Диктор объявила «Пожарная опасность, просьба покинуть трибуны». Впрочем, выяснилось, что тревога была ложной, и матч не прерывали.

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