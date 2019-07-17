США пока не рассматривают экономические санкции против Турции за покупку С-400 - Трамп

Источник материала: Интерфакс

США в настоящее время не рассматривают возможность введения экономических санкций в отношении Турции из-за ее решения купить у РФ системы ПВО С-400, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Нет, прямо сейчас мы это не рассматриваем", - цитирует слова Трампа агентство Bloomberg.

С конца прошлой недели Турция получает из России компоненты С-400. США неоднократно грозили Турции санкциями за покупку С-400, в частности, в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Накануне в США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35. В то же время в Вашингтоне подчеркнули настрой на продолжение военного сотрудничества с Анкарой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом".