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МИД Азербайджана сомневается в стремлении руководства Армении решить карабахский конфликт

18.07.2019 20:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Действия официального Еревана противоречат заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости подготовки народов Азербайджана и Армении к миру, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева, комментируя инцидент с ранением азербайджанского пограничника на границе с Арменией.

"Вооруженные силы Армении, нарушив режим перемирия, подвергли обстрелу из крупнокалиберных орудий азербайджанский пограничный пункт близ села Шыхлы II Газахского района. В результате ранение получил пограничник Джейхун Байрамов. Особо хочу отметить, что инцидент произошел не на линии соприкосновения (в зоне карабахского конфликта - ИФ), а на армяно-азербайджанской границе", - отмечается в заявлении Абдуллаевой.

Она подчеркнула, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем интервью заявил о важности конкретных результатов в нагорно-карабахском урегулировании, которые бы отвечали интересам армянского и азербайджанского народов.

"Через несколько часов после этого инцидента, на границе произошел такой инцидент. Как после этого можно верить словам руководства Армении о мире и урегулировании конфликта? Данный инцидент противоречит заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости подготовки народов Азербайджана и Армении к миру", - подчеркнула она.

По ее мнению, руководство Армении должно понимать, что урегулирование конфликта в интересах армянского и азербайджанского народов. "Решение этого вопроса обеспечит устойчивый мир и стабильность в регионе. Единственный путь для этого - деоккупация азербайджанских территорий и возвращение вынужденных переселенцев в родные дома. Лишь после этого в регионе будет обеспечен мир, развитие и прогресс, отвечающий интересам двух народов", - заявила Абдуллаева.

 
 
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Действия официального Еревана противоречат заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости подготовки народов Азербайджана и Армении к миру,...
 
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