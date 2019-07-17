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Лукашенко направил соболезнование императору Японии в связи с жертвами пожара в Киото
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Нарухито в связи с многочисленными жертвами в результате сильного пожара в городе Киото, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Нарухито в связи с многочисленными жертвами в результате сильного пожара в...
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