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Лукашенко направил соболезнование императору Японии в связи с жертвами пожара в Киото

18.07.2019 20:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Нарухито в связи с многочисленными жертвами в результате сильного пожара в городе Киото, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью восприняли сообщение об этом трагическом происшествии.
«От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем потерпевшим», - отметил Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Нарухито в связи с многочисленными жертвами в результате сильного пожара в...
 
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