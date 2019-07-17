Лукашенко направил соболезнование императору Японии в связи с жертвами пожара в Киото

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Нарухито в связи с многочисленными жертвами в результате сильного пожара в городе Киото, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью восприняли сообщение об этом трагическом происшествии.

«От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем потерпевшим», - отметил Лукашенко.