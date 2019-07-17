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На Московской напротив Короны мотоциклист разбился о столб
18.07.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дтп произошло сегодня, 18 июля 2019 года вечером в Бресте на ул. Московской.
По предварительной информации пострадал водитель мотоцикла. Ему потребовалась помощь медиков.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
Предположительно, водитель не справился с управлением.
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