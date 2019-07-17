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На Московской напротив Короны мотоциклист разбился о столб

18.07.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дтп произошло сегодня, 18 июля 2019 года вечером в Бресте на ул. Московской.

На Московской напротив Короны мотоциклист разбился о столб

По предварительной информации пострадал водитель мотоцикла. Ему потребовалась помощь медиков.

На Московской напротив Короны мотоциклист разбился о столб

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

На Московской напротив Короны мотоциклист разбился о столб

Предположительно, водитель не справился с управлением.

На Московской напротив Короны мотоциклист разбился о столб
 На Московской напротив Короны мотоциклист разбился о столб

 
Теги: Брест
 
 
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  Дтп произошло сегодня, 18 июля 2019 года вечером в Бресте на ул. Московской. По предварительной информации пострадал водитель мотоцикла. Ему потребовалась помощь...
 
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