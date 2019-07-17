Белорусы потратили на кафе 750 млн долларов в I полугодии 2019

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Розничный товарооборот в первом полугодии вырос на 5,5 % и совсем немного не дотянул до 23,5 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В расчете на душу населения получается ежедневно в среднем 13 рублей и 70 копеек. На 1 рубль 40 больше, чем годом ранее.





Традиционно, большая часть денег, 90 %, потрачено в различных организациях торговли: в магазинах, на рынках и так далее. Заметно подрастает товарооборот общепита. Ресторанам, кафе и столовым досталось почти полтора миллиарда рублей.