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Новости экономики за 18.07.2019

18.07.2019 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Практически все регионы Беларуси в 2019 году увеличили свою чистую прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В плюс вышли даже многие аутсайдеры. Об этом свидетельствует уточнённая статистика.

Новости экономики за 18.07.2019

По объёму на первом месте, что вполне логично, учитывая масштабы, расположился Минск. Столица увеличила свою прибыль почти на треть.

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Благодаря крупнейшему производителю калийных удобрений вторую строчку занял Солигорский район. А замыкает тройку лидеров Гомель, в котором успешно работают сразу несколько предприятий нефтехимической отрасли.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Практически все регионы Беларуси в 2019 году увеличили свою чистую прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В плюс вышли даже многие...
 
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