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МЧС-олимпиада: лучших спасателей выбирают в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске в эти дни выбирают лучших спасателей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первое испытание – подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни. Зрелище завораживающее. Как признался наш оператор, он едва успевал следить за манёвренностью участников. Высокую скорость показали спортсмены из восьми команд, представляющие областные и Минское городское управления МЧС, команду профильного Университета гражданской защиты.
Это не просто зрелищные трюки, а реальная демонстрация профессионального мастерства. Ведь эти навыки действительно помогают спасать жизни. Кстати, мировой рекорд по покорению 4-этажки – 12.56, а лучший показатель сотрудников МЧС Беларуси – 12.73.
Виктор Зырянов, главный тренер центра организации спортивно-массовой работы МЧС Беларуси:
В такую погоду очень непросто. Да, я очень доволен первой попыткой, но еще надо улучшать. Буду стараться.
Мой рекорд – 12,77, бегаю больше 10 лет.
Завтра второй день соревнований. Кульминацией станет праздник в столичном парке Горького, который пройдет 20 июля. Там состоится одно из самых зрелищных выступлений «Боевое развертывание», а после – церемония закрытия МЧС-олимпиады.
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Новости Беларуси. В Минске в эти дни выбирают лучших спасателей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – подъем по штурмовой...
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