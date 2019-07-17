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МЧС-олимпиада: лучших спасателей выбирают в Минске

18.07.2019 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске в эти дни выбирают лучших спасателей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС-олимпиада: лучших спасателей выбирают в Минске

Первое испытание – подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни. Зрелище завораживающее. Как признался наш оператор, он едва успевал следить за манёвренностью участников. Высокую скорость показали спортсмены из восьми команд, представляющие областные и Минское городское управления МЧС, команду профильного Университета гражданской защиты.

МЧС-олимпиада: лучших спасателей выбирают в Минске

Это не просто зрелищные трюки, а реальная демонстрация профессионального мастерства. Ведь эти навыки действительно помогают спасать жизни. Кстати, мировой рекорд по покорению 4-этажки – 12.56, а лучший показатель сотрудников МЧС Беларуси – 12.73.

МЧС-олимпиада: лучших спасателей выбирают в Минске

Виктор Зырянов, главный тренер центра организации спортивно-массовой работы МЧС Беларуси:
Каждый спортсмен является работником органов и подразделений, непосредственно выполняет свои обязанности. Эта дисциплина, как и все остальные, входит в сдачу нормативов, зачетов по аварийно-спасательной подготовке. Спасатели борются за жизнь людей и каждая сотая секунды дорога.

МЧС-олимпиада: лучших спасателей выбирают в Минске

В такую погоду очень непросто. Да, я очень доволен первой попыткой, но еще надо улучшать. Буду стараться.

МЧС-олимпиада: лучших спасателей выбирают в Минске

Мой рекорд – 12,77, бегаю больше 10 лет.

МЧС-олимпиада: лучших спасателей выбирают в Минске

Завтра второй день соревнований. Кульминацией станет праздник в столичном парке Горького, который пройдет 20 июля. Там состоится одно из самых зрелищных выступлений «Боевое развертывание», а после – церемония закрытия МЧС-олимпиады.

Люди в материале: Виктор Зырянов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске в эти дни выбирают лучших спасателей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – подъем по штурмовой...
 
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