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«Что-то новое и полезное мы для себя почерпнём». Египетские боксёры приехали в Минск обмениваться опытом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская школа бокса на международной арене считается одной из сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С нами хотят сотрудничать, перенимать опыт и принимать участия в спаррингах.
В начале года наша молодёжная команда побывала в Египте на учебно-тренировочном сборе, а сегодня мастера кожаной перчатки из этой страны пожаловали в наш спорткомплекс «Стайки».
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«Что-то новое и полезное мы для себя почерпнём». Египетские боксёры приехали в Минск обмениваться опытом
Новости Беларуси. Белорусская школа бокса на международной арене считается одной из сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С нами хотят сотрудничать,...
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