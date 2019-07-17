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Мошенники с помощью мессенджера снимают деньги с карт

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Осторожно, интернет-мошенничество! Злоумышленники промышляют в Беларуси в одном из популярных мессенджеров, сообщает телеканал «МИР 24».

Как рассказали в МВД, от имени банка пользователям рассылают сообщения о том, что их карта якобы заблокирована. Чтобы ее активировать, необходимо пройти процедуру идентификации. Ниже злоумышленники прикрепляют ссылку, после перехода открывается анкета. Заполняя ее, держатели карт сами предоставляют мошенникам сведения, которые позволяют похитить деньги со счета. Правоохранители подчеркивают: любая попытка сбора персональных данных должна настораживать. Ведь банки никогда не запрашивают личную информацию с помощью сообщений. 

«Финансовые учреждения и так располагают всеми необходимыми сведениями с момента заключения договора на обслуживание. Если вы получили сомнительное сообщение от банка в «Вайбер», ни в коем случае не переходите по прикрепленным ссылкам и не вводите никакие данные в предложенные вам анкеты. Проверьте балансовые карты через банкомат, инфокиоск, мобильный или интернет-банкинг. Если была списана определенная сумма денег, которая не была вами использована, незамедлительно сообщите об этом в службу безопасности банка», – посоветовала официальный представитель МВД Республики Беларусь Ольга Чемоданова.

Также не стоит открывать сообщения от незнакомцев, в которых содержатся документы или мультимедийные файлы. Через них злоумышленники могут заразить систему вирусом. 
 



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Злоумышленники от имени банка рассылают сообщения о том, что карта человека заблокирована, а чтобы ее активировать, необходимо пройти идентификацию.
 
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