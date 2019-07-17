Наибольшее восхищение у жителей планеты вызывают Билл Гейтс, Барак Обама и Джеки Чан - опрос YouGov

Источник материала: Интерфакс

Люди в мире больше всего восхищаются основателем Microsoft Биллом Гейтсом, свидетельствуют результаты исследования компании YouGov, опубликованного в четверг.

В ТОП-5 мирового рейтинга, посвященного мужчинам, которые вызывают наибольшее восхищение, также вошел экс-президент США Барак Обама, актер Джеки Чан, председатель КНР Си Цзиньпин и основатель компании Alibaba Group (AliExpress) Джек Ма. Отмечается, что эта "пятерка" не изменилась с прошлого года.

На десятом месте расположился президент РФ Владимир Путин. Американский лидер Дональд Трамп занял 14-ю позицию, за ним следует папа римский Франциск.

Компания YouGov также составила список женщин, вызывающих наибольшее восхищение у жителей планеты.

Первое место в нем заняла бывшая первая леди США Мишель Обама. В прошлом году она занимала вторую строчку этого рейтинга. На втором месте в этом году - известная американская актриса и телеведущая Опра Уинфри. На третьем - голливудская актриса Анджелина Джоли, которая в 2018 году была лидером рейтинга.

В ТОП-8 также вошли: королева Великобритании Елизавета II, актриса Эмма Уотсон, правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, первая леди Китая Пэн Лиюань и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заняла 12-ю позицию, британский премьер Тереза Мэй - 18-ю, а первая леди США Мелания Трамп - 19-ю.

В YouGov также составили рейтинги по странам. Так, например, у россиян наибольшее восхищение среди мужчин вызывает президент РФ Владимир Путин. За ним следует глава МИД России Сергей Лавров, а на третьей строчке - актер Константин Хабенский. В "женском" рейтинге россияне отдали предпочтение первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой, американской актрисе Анджелине Джоли и королеве Великобритании Елизавете II.

Опросы проводились онлайн во многих странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции и России.