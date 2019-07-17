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Минское "Динамо" завершило выступление в Еврокубках

18.07.2019 21:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ФК "Динамо-Минск" завершил выступление в Лиге Европы по футболу. В четверг вечером клуб уступил "Лиепае" (Латвия) - 1:2.
Матч проходил в Латвии. Предыдущая встреча в Минске неделю назад завершилась вничью - 1:1. Таким образом, по сумме двух поединков "Динамо" оказалось слабее - 2:3 и завершило выступление в Лиги Европы на стадии первого квалификационного раунда.
Отметим, что накануне свой ответный еврокубковый матч выиграл БАТЭ. Борисовский клуб прошел во второй раунд квалификационного этапа Лиги чемпионов.
Помимо "Динамо" и БАТЭ, Беларусь в еврокубках представляют "Витебск" и "Шахтер". Результаты их ответных матчей в квалификации Лиги Европы станут известны поздно вечером.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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ФК "Динамо-Минск" завершил выступление в Лиге Европы по футболу. В четверг вечером клуб уступил "Лиепае" (Латвия) - 1:2. Матч проходил в Латвии. Предыдущая встреча в...
 
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