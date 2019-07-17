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Минское "Динамо" завершило выступление в Еврокубках
Источник материала: Интерфакс
ФК "Динамо-Минск" завершил выступление в Лиге Европы по футболу. В четверг вечером клуб уступил "Лиепае" (Латвия) - 1:2.
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ФК "Динамо-Минск" завершил выступление в Лиге Европы по футболу. В четверг вечером клуб уступил "Лиепае" (Латвия) - 1:2. Матч проходил в Латвии. Предыдущая встреча в...
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