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Ассанж решил не оспаривать решение британского суда о заключении на 50 недель

18.07.2019 21:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж отозвал поданную ранее апелляцию на решение британского суда по его 50-недельному заключению, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Слушания по апелляции, назначенные на следующую неделю, таким образом, теперь отменены, рассказали агентству в суде. Причину отказа от апелляции агентство не указывает.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет.

В начале мая суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне Верховный суд Великобритании постановил, что слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров, пройдут в феврале 2020 года. К этому моменту заключение Ассанжа в Великобритании еще не завершится.

 
 
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Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж отозвал поданную ранее апелляцию на решение британского суда по его 50-недельному заключению, сообщает в четверг агентство...
 
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