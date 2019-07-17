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Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»
Источник материала: СТВ
В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместное празднование Победы стало одной из самых часто обсуждаемых тем. Это – наша история. Настоящее – победы спортивные.
Сегодня Беларусь неоднократно поздравляли с проведением II Европейских игр. Наше предложение – от общих тренировочных баз до общих соревнований.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24...
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