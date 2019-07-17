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Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»

18.07.2019 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»

Совместное празднование Победы стало одной из самых часто обсуждаемых тем. Это – наша история. Настоящее – победы спортивные.

Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Когда будет принято долгожданное решение?

Сегодня Беларусь неоднократно поздравляли с проведением II Европейских игр. Наше предложение – от общих тренировочных баз до общих соревнований.

Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы принимаем на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. Это успешно проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года и упомянутые II Европейские игры 2019 года. Должен отметить: что как на чемпионате мира в России российская сборная прославила свою страну, так и на европейской олимпиаде в этом году Россия стала победительницей и тем самым показала, что у России есть не только резервы, а что Россия чиста в спорте и может свободно побеждать. И это вы доказали, не забывайте, в Минске.

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24...
 
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