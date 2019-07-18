|
Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православный кемпинг на берегу Березины развернулся в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
60 молодых людей днём сплавились по реке и спустя семь часов водного пути остановились на ночлег возле деревушки Гливин. Впереди у отважных юношей и девушек ещё три дня непростого похода.
Они променяли домашний комфорт на палатки и пересели в лодки с городского транспорта. Раз в год на четыре дня участники сплава отказываются от привычных удобств и смартфонов. 40 километров путешествия по глади воды, к примеру, школьникам даёт заряд энергии на весь предстоящий учебный год.
Александр Парфянович, участник сплава:
В основном, за время сплава многие переосмысливают жизнь и находят решение проблем в семье и карьере. Здесь открыто можно обсудить то, что не всегда готов рассказать в школе или дома за обеденным столом. А главное, по мнению самих участников, начинать каждый день с молитвы.
Рустам Романовский, участник сплава:
Вместе с молодыми людьми вёсла взяли в руки и священники. Так неформально они говорят о личном и духовном. Пообщаться со служителем храма можно, как с другом. Тем более, что одет первый не в длинную рясу, а в светскую одежду.
Оксана Семашко, СТВ:
На привале ребят ожидает полевая кухня, песни у костра и спортивные активности. А пока – яркие букеты из кувшинок, познавательное знакомство с дикой природой и тысячи живописных фото на память. Небезынтересно, есть и свои традиции.
Протодиакон Сергий Керко, клирик храма Рождества Христова:
Ирина Балыко, участница сплава:
Игорь Васько, иерей храма Рождества Христова:
Традиции православной молодёжи смотреть вглубь своего внутреннего мира и окружающих и видеть прекрасное в обыденном уже семь лет. Самому возрастному участнику – 55, а самому маленькому – 6. Приходят всё чаще целыми семьями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи
Новости Беларуси. Православный кемпинг на берегу Березины развернулся в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 60 молодых людей днём...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)