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Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

18.07.2019 23:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православный кемпинг на берегу Березины развернулся в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

60 молодых людей днём сплавились по реке и спустя семь часов водного пути остановились на ночлег возле деревушки Гливин. Впереди у отважных юношей и девушек ещё три дня непростого похода.

Подробности – в материале Оксаны Семашко. 

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

Они променяли домашний комфорт на палатки и пересели в лодки с городского транспорта. Раз в год на четыре дня участники сплава отказываются от привычных удобств и смартфонов. 40 километров путешествия по глади воды, к примеру, школьникам даёт заряд энергии на весь предстоящий учебный год.

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

Александр Парфянович, участник сплава:
Испытал это ощущение уже второй раз. Понравилось очень. Я решил не упускать такую возможность и отправиться вновь, потому что хоть маршрут тот же, но ощущения новые, приключения разные.

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

В основном, за время сплава многие переосмысливают жизнь и находят решение проблем в семье и карьере. Здесь открыто можно обсудить то, что не всегда готов рассказать в школе или дома за обеденным столом. А главное, по мнению самих участников, начинать каждый день с молитвы.

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

Рустам Романовский, участник сплава:
Жизнь меняется вообще кардинально. Даже дома, если с женой поругаешься, кажется: всё, уйду, разведусь. Пойдёшь на сплав, отдохнёшь на природе и думаешь: какой разведусь, какое уйду?! Да, я только жить начинаю! Жизнь прекрасна. Мои проблемы – это вообще не проблемы.

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

Вместе с молодыми людьми вёсла взяли в руки и священники. Так неформально они говорят о личном и духовном. Пообщаться со служителем храма можно, как с другом. Тем более, что одет первый не в длинную рясу, а в светскую одежду.

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

Оксана Семашко, СТВ:
Сегодня слёт собрал больше 50и молодых людей. Самому юному участнику – всего 8 лет. Здесь каждый получает мощный заряд адреналина и незабываемые эмоции. Проверено на себе!

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

На привале ребят ожидает полевая кухня, песни у костра и спортивные активности. А пока – яркие букеты из кувшинок, познавательное знакомство с дикой природой и тысячи живописных фото на память. Небезынтересно, есть и свои традиции.

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

Протодиакон Сергий Керко, клирик храма Рождества Христова:
Один из главных моментов наших сплавов, слётов это, чтоб единомышленники знакомились, общались. И в будущем создавали крепкие семьи. В таких условиях и мальчики себя показывают, и девочки. У нас даже такая традиция: помыл посуду или приготовил еду, значит, в будущем году ты женишься или выйдешь за муж.

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

Ирина Балыко, участница сплава:
Я вообще впервые сплавляюсь. Мне хотелось поближе побыть к природе и побывать в атмосфере родных по духу людей.

Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

Игорь Васько, иерей храма Рождества Христова:
Популярность и уникальность нашего сплава в том числе проявляется в том, что ребята приезжают из других епархий, областей, стран. В прошлом году у нас из Америки даже были.

Традиции православной молодёжи смотреть вглубь своего внутреннего мира и окружающих и видеть прекрасное в обыденном уже семь лет. Самому возрастному участнику – 55, а самому маленькому – 6. Приходят всё чаще целыми семьями.

Люди в материале: Рустам Романовский, Александр Парфянович, Ирина Балыко, Игорь Васько
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Православный кемпинг на берегу Березины развернулся в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  60 молодых людей днём...
 
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