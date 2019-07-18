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Устранение препятствий союзной интеграции, вовлечение молодёжи и общая история. Что обсуждали на VI Форуме регионов Беларуси и России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От малой интеграции до вопросов союзного масштаба. В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральным событием этого дня стало пленарное заседание. Участие в нём приняли президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. Минск и Москва строят отношения с учетом взаимных интересов. Но проблемы остаются. И к этому моменту тем для обсуждения накопилось немало. Лейтмотив встречи – устранение препятствий в союзной интеграции.
Евгений Пустовой, СТВ:
Интеграционная летопись далека до финала. Зачастую необходимо исправлять помарки и ошибки. Главные редакторы – президенты. В ожидании глав государств актив правительств переговаривается, никакой напряженности. Главная тема двусторонней встречи – устранение препятствий союзной интеграции.
Шесть месяцев назад была создана правительственная рабочая группа по болезненным вопросам интеграции. Больших заявлений её участники не сделали. И на этом форуме в том числе. Вариативность есть, конкретных шагов – нет. Глава Беларуси стоял у истоков создания союзного проекта суверенных государств. И сегодня Александр Лукашенко берет инициативу в свои руки: определяет точную дату затянувшихся решений.
17 июля президенты неформально пообщались в одном из знаковых мест и святых мест для нашего общего культурного пространства. Александр Лукашенко поблагодарил за такой приём и надеется, что Валаам с его православными и природными возможностями станет доступнее для всех белорусов.
Двусторонняя встреча президентов без камер продолжилась за закрытыми дверями. А затем главы государств присоединились к работе пленарного заседания. Этот форум собрал три тысячи человек: представителей всех регионов Беларуси и 56 субъектов России. Лучшей интеграционной площадки просто нет.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все эти три дня интеграционная жизни в городе на Неве бурлила. Известно, что между регионами, вузами, научными учреждениями и бизнесом заключено 60 соглашений. Особую связь Санкт-Петербурга и Беларуси подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На встречу с руководителями регионов коллеги пришли без опозданий. Несмотря на бессонную ночь Михаила Мясниковича. Как признался сам руководитель Совета Республики: вся белая питерская ночь ушла на изучение договоренностей вчерашнего дня, нацеленных на будущее. Впервые в рамках регионального форума состоялась общая интеграционная встреча деловых кругов.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Беларуси:
Результат деловой встречи – 120 миллионов долларов. Но традиционно общую корзину товарооборота пополняют соглашения между регионами. На этом уроне создаются самые прорывные союзные проекты. Сегодня подписано восемь соглашений между регионами.
Если Евразийская интеграция – это экономика, то у союза Беларуси и России, которому в этом году 20 лет, особая аура отношений. Ведь у наших народов есть много общих точек генетического кода – наша Великая Победа. Наш Президент всегда подчеркивает этот факт. В Петербурге всегда поймут белорусов.
Александр Лукашенко:
Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны свято оберегать. Потому что это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют – раньше больше, сейчас немножко меньше и не потому что них совести больше появилось, нет – я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории, а мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились, поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим порой необоснованно в наш адрес.
Здесь, на героической ленинградской земле, еще раз хочу сказать: для нас, белорусов, память о той войне священна. В этом году мы подошли к очередному историческому рубежу - 75-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Беларуси. А следующий год нас объединит в праздновании священной и близкой каждому советскому человеку даты – 75-летия Великой Победы. Это важные исторические вехи для единения белорусов и россиян, укрепления идеологических основ Союзного государства. Участников и очевидцев тех трагических и славных событий осталось не так много, но мы счастливы, что они рядом с нами. Именно они являются носителями истинной истории, которую сегодня пытаются переписать. Рассказы из первых уст – лучший способ защитить и передать следующим поколениям память о нашем общем героическом прошлом. Современная молодежь должна знать, кому мы обязаны своей жизнью, свободой и независимостью.
На форуме в культурной столице подписано 12 культурных соглашений.
Теперь белорусскую диаспору будут совместно изучать в БГУ и МГУ. Исторический шаг в интеграции магистратур сделан истфаками двух ведущих вузов наших стран. А вообще 11 тысяч белорусов учатся в российских вузах и полторы тысячи российских студентов – в наших университетах и академиях. На полях этого форума региона состоялась встреча ректоров. Итоги – 18 соглашений. В итоге интегрированное образование и дипломы. А в целом – общее научно-образовательное пространство.
Андрей Король, ректор Белгосуниверситета:
Из 8 соглашений – половина с эпитетом научно-инновационные: нанотехнологии, биотехнологии, радиолектроника.
Александр Лукашенко:
Скажу откровенно: это наша такая прагматичная цель – подтянуться за старшим братом, за тем, что он хорошо умеет, и научить самих белорусов этим компетенции. Примером тому как раз является атомная станция, которая под руководством российских специалистов сооружается, где подавляющее большинство работают белорусы.
Есть предложение создать фонд по поддержке региональных инициатив, чтобы люди видели и чувствовали пользу от союзной интеграции.
Много слов на форуме прозвучало про инновации и кластеры. А губернатор Витебской области предложил вполне конкретный проект – поднять льноводческую отрасль.
Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Вот и кластер, и интеграционная кооперация. Особенно актуален этот путь для нефтехимии и науки. Тогда, может, удастся значительно повысить доверие к белорусским товарам, устранить барьеры и гармонизировать законодательство. Пора развенчать миф о Беларуси как о реципиенте углеводородного сырья.
Михаил Мясникович:
В 2018 год союзный товарооборот подрос на 10 % – до 30, 5 миллиардов долларов. Главное – чтобы в России белорусские предприятия считали своими. Что касается нас – мы всегда открыты к инвестициям и совместным проектам.
Александр Лукашенко:
Стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере. Прикладной характер наших договоренностей на высшем уровне проявляется в развитии сотрудничества между регионами.
Беларусь уже сотрудничает с 79 регионами России. Региональная интеграция спасла некогда Союзное государство от краха. А сейчас - удивляет своим потенциалом. Общая сумма контрактов в пределах 500 миллионов долларов, почти как на V Форуме в Могилеве. Но в обсуждениях большой союзной политики и больших соглашений – отдельная и весомая тема – молодежь.
Александр Лукашенко:
Белорусскую и российскую молодежь будут интегрировать даже национальными проектами, как белорусские военно-исторические лагеря и российские школы лидеров, чтобы у будущего интеграции были общие ориентиры. А что касается общих точек сейчас, то они были есть и будут. Речь нашего Президента не раз поддерживали аплодисментами. И даже проведение форума в локациях малой Родины политического руководства России перекликается с Беларусью.
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Устранение препятствий союзной интеграции, вовлечение молодёжи и общая история. Что обсуждали на VI Форуме регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. От малой интеграции до вопросов союзного масштаба. В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе...
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